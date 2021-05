Vuorotteluvapaalle jääminen on vähentynyt rajusti kymmenessä vuodessa

Vuoden 2016 alusta vuorotteluvapaalle on päässyt enää 20 vuoden työhistorialla. Samalla vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyheni 180 päivään, kun aiemmin vapaa saattoi olla jopa 360 kalenteripäivää.

Tuomaala kertoo, että eniten vuorotteluvapaalle jäädään asukasmäärään suhteutettuna Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Noin 70 prosenttia vuorottelijoista on naisia.

Vuorotteluvapaasijaiset ovat usein nuoria

Vuorotteluvapaa on työntekijän ja työnantajan välinen määräaikainen sopimus, jolla työntekijä vapautetaan työtehtävistä 100–180 päiväksi. Vuorotteluvapaalle voidaan jäädä esimerkiksi jaksamiseen liittyvien syiden takia tai lyhyen opiskelun ajaksi. Työnantajan pitää palkata vuorotteluvapaasijaiseksi työtön työnhakija.

Vaikka vuorotteluvapailla on Tuomaalan mukaan pyritty Suomessa parantamaan ensisijaisesti ja erityisesti vaikeammin työllistyvien asemaa, käytännössä vuorotteluvapaan hyödyt ovat kohdentuneet eniten helpommin työllistyviin: suurin osa vuorotteluvapaasijaisista on nuoria ja vain lyhyen ajan työttömänä olleita. Kuten vuorottelijoista, myös vuorotteluvapaasijaisista noin 70 prosenttia on naisia.