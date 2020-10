Vuoristo-Karabahin sodassa Azerbaidzhanilla olisi Armeniaa paremmat aseet, mutta voitto ei olisi silti varma

Toisaalta Armenian vahva diplomaattinen vaikutusvalta ja ulkovaltojen mahdollinen sotkeutuminen tekisivät sodasta erittäin vaikean ennakoida. Statista-sivuston mukaan Azerbaidzhanin armeijan vahvuus on nykyisin vajaat 67 000 sotilasta, kun taas Armeniassa aseisiin saadaan vajaat 52 000 miestä.

Azereilla on myös selkeä ilmaherruus sekä tykistö- ja panssariylivoima.Sotia ei kuitenkaan voiteta paperilla, minkä Azerbaidzhan sai karvaasti huomata jo 90-luvun hävityssä sodassa.

Venäjä aseistaa molempia

Nykyisin Azerbaidzhan on itsevaltaisesta johdostaan huolimatta vakaa valtio, jonka armeija on hyvin aseistettu ja koulutettu. Materiaaliylivoima on entistäkin selvempi azerien eduksi.