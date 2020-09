YK:n turvallisuusneuvosto vaatii välitöntä loppua taisteluille Vuoristo-Karabahissa

Turkki tukee Azerbaidzhania

Turkki sotkeutui alkuviikosta yhä syvemmälle kiristyneeseen kriisiin. Armenia ilmoitti turkkilaisen taistelukoneen ampuneen alas yhden Armenian sotilaslentokoneista. Koneen lentäjä on puolustusministeriön edustajan mukaan kuollut.

Turkki ilmoitti välittömästi, ettei Armenian väite pidä paikkaansa. Myös Azerbaidzhan on kiistänyt, että Turkki olisi osallisena konfliktissa.

Tiistaina Venäjä vaati Turkkia toimimaan tulitauon aikaansaamiseksi Vuoristo-Karabahissa. Turkki on toistuvasti todennut, että ainoa keino päättää konflikti on Armenian vetäytyminen. Turkki on kertonut olevansa "täysin valmis" auttamaan Azerbaidzhania saamaan Vuoristo-Karabahin taas haltuunsa.