Vuorikiipeilijät tekivät karmaisevan löydön Sveitsin sulavalla jäätiköllä – kaksi tunnistamatonta ihmisjäännöstä, puoli vuosisataa kadoksissa ollut lentokoneen hylky

The Guardian kertoo , että kaksi ranskalaista vuorikiipeilijää löysi viime keskiviikkona ihmisluita kiipeillessään Chessjenin jäätiköllä. Poliisi on vahvistanut tiedon, ja luuranko nostettiin helikopterilla jäätiköltä vielä samana päivänä.

Viikkoa aiemmin löytyi toinenkin ruumis

Poliisi kuitenkin kertoo, että jäännösten tunnistaminen DNA-analyysin keskellä on vielä kesken.

Vanha lentokonehylky

Sveitsin alpeilla on ollut vähäluminen talvi ja kesällä on koettu kaksi ankaraa helleaaltoa. Heinäkuun helleaallon aikana veden jäätymiskorkeus mitattiin ennätyksellisen korkeaksi, 5184 metriin, kun tavallisesti korkeus on 3000–3500 metriä.