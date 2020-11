Vuokatin koronapositiiviset ukrainalaisurheilijat ihmetyttävät: "Vaihtoehto on, että on tehty pelkästään todistuksia, ei testejä"

Vuokatissa koronavirustartunnalle altistuneet ukrainalaisurheilijat saavat harjoitella, vaikka heidät on asetettu karanteeniin.

Koronatartunnan saaneet henkilöt on asetettu eristyksiin, eli he eivät saa lähteä majoituspaikan huoneesta pois. Tartunnalle altistuneet sen sijaan ovat karanteenissa, jolloin esimerkiksi harjoittelu on mahdollista.