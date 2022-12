Ministeri Tuula Haatainen lähtee Intiaan hakemaan apua työvoimapulaan: "Siellä on valtavasti osaamista – yli 260 miljoonaa työikäistä, jotka eivät työllisty sinne"

– He ovat keskeisissä tehtävissä isoissa yrityksissä, ja kysyin heiltä, mikä on parasta Suomessa.

"Intiassa valtavasti osaamista"

Työministeriössä on analysoitu, mitkä maat ovat sellaisia, joista löytyisi Suomen tarvitsemia osaajia. Intia on yksi näistä maista.

– Siellä on valtavasti osaamista. Juuri sellaista, mitä me tarvitsemme eli it-alalla. Siellä on valtavasti väestöä, nuoria ihmisiä, jotka ovat erittäin hyvin koulutettuja. Intian yliopistolaitos on tosi hyvä.