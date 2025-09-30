Junaliikenteessä on myöhästymisiä tiistaina.
Ikaalisissa Tampereen ja Parkanon välisellä rataosuudella on tapahtunut onnettomuus, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Tarkempi paikka on Raittilantie.
Pelastuslaitos kertoo, että onnettomuudesta johtuen raideliikenteessä on hieman viivästyksiä.
VR kertoo verkkosivuillaan, että ainakin Rovaniemeltä Helsinkiin matkalla oleva intercityjuna 24 on onnettomuuden vuoksi myöhässä noin 60 minuuttia.
Pelastuslaitoksen mukaan Sisä-Suomen poliisi kertoo onnettomuudesta myöhemmin.