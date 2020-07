Vöyristä löytyy yhden miehen unelmana syntynyt antiikin Kreikka, joka on vaarassa tuhoutua esikuvansa tavoin: "Isä sanoi ennen kuolemaansa, että aja kaivinkoneella kaikki nurin – mutta en minä raaski"

Näky on häkellyttävä: kallion kielekkeen päällä on upea, jonkinlaista antiikin kreikan kulkuneuvoa kuvaava vaunu. Siihen on taiteiltu kirjoitusta, joka vaikuttaa riimukirjoituksen ja kreikan aakkosten sekoitukselta. Kun katseen levittää kalliolta alas, vehreiden pensaiden katveesta kurkkii antiikin kreikan jumalia, ränsistyneitä suihkulähteitä ja vartiota pitäviä leijonia.