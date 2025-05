Näin KAJ'n tukijat ottivat viisupettymyksen vastaan Vöyrillä

Pettymyksestä huolimatta, monet pitivät KAJ'n viisutaivalta hienona asiana, joka yhdisti ihmisiä.

Pohjanmaan Vöyrille oli saapunut eilen lauantaina paitsi oman kylän väkeä, myös euroviisuturisteja ja kansainvälistä lehdistöä seuraamaan Euroviisujen finaalia.

Ruotsia viisuissa edustaneen vöyriläisyhtye KAJ'n odotettua heikompi viisumenestys aiheutti pettymyksen.

Vöyriläiset arvioivat euroviisuhuuman silti yhdistäneen suomalaisia ja suomenruotsalaisia.

– Ollaan ylpeitä sekä Ruotsista että Suomesta, että tosi hienosti ollaan edustettu Pohjoismaita, meillä on mahtava tunnelma, Eija Ranua sanoo MTV Uutisille.

Harmittaako se että ei voittoa tullut?

– Ei tosiaankaan.

– Kyllä se vähän harmittaa, olis se ollut tosi hienoa, sanoo Anette Isomustajärvi.

KAJ'n voittoon uskonut Okko Oivanen oli niin ikään pettynyt viisufinaalin tulokseen.

– No ehkä vähän pettynyt, olisi kyllä toivonut että Ruotsi olisi saanut vähän enemmän pisteitä, ja Suomi, mutta ei sitten ihan riittänyt tähän, Oivanen sanoo.

KAJ'n tarina hurmasi ihmiset

Vaikka voitto ei tullut kotiin, vöyriläiset näkevät paljon hyvää KAJ'n viisumatkassa.

Vöyriläinen Maisa-Leena Simonen-Fallieras sanoo KAJ'n yhdistäneen ihmisiä.

– Suomenruotsalaisuus on tullut lähemmäksi ja suomalaiset näkee sellaisen ehkä vähän uuden suomenruotsalaisuuden myös, Simonen-Fallieras sanoo.

Vöyriläisten kisakatsomossa tavattu Ben Robertson on kova euroviisufani ja matkustaa yleensä joka vuosi kisapaikalle, mutta tänä vuonna hän tulikin Vöyriin tutustumaan KAJn tarinaan. Hän pitää KAJ'n merkitystä yhteisölle huomattavana.

– Ei ole koskaan ollut edustajaa, jolla olisi näin omaperäinen murre ja yhteisö, joka on tuntenut heidät 15 vuoden ajan. Lähes kaikilla tässä huoneessa on side KAJ'hin, ei koska he ovat kuuluisia, vaan koska he tuntevat (KAJ'n jäsenten) perheet: he ovat käyneet koulua ja pelanneet jalkapalloa yhdessä, Robertson sanoo MTV Uutisille.

Vaikka KAJ on Vöyrissä ykkössuosikki, Erikakin sai paljon kannatusta kisastudiossa.

– Tosi hyvä, tosi hyvä, hieno juttu! sanoo Daniel Grönvik.

Vöyriläiset tanssivat, taputtivat ja lauloivat seisten kylän oman KAJ-yhtyeen esiintyessä Euroviisujen finaalissa Sveitsin Baselissa.Lehtikuva