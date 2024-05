Laki ei määrää Vornasta vaikenemaan: "Hän toki valitsee, mitä tekee" – tätä ilmaisukielto tarkoittaa

Vornanen on ollut hyvin niukkasanainen asian tiimoilta. Hän perustelee vaikenemistaan keskeneräisellä esitutkinnalla.

– Tiedottamiseni linjan peruste on minusta riippumaton Force Majeure -syy, johon en voi vaikuttaa. Pyydän tässä asiassa ymmärrystänne, Vornanen muotoili tiedotteessaan.

– Toisaalta jos joku olisi niin jalo, voihan se olla näin. Se on kuitenkin aika kaukaa haettu ajatus.

Poliisi vaientaa vain harvoin

Ilmaisukiellon edellytyksenä on, että lain tarkoittamien seikkojen ilmitulo tutkinnan aikana voi vaikeuttaa rikoksen selvittämistä tai aiheuttaa asianosaiselle tai muulle henkilölle vahinkoa tai haittaa.

– Voisihan sitä käyttää henkirikoksissakin, todistajien kertomusten luotettavuuden turvaamiseksi. Käsittääkseni niitä on kuitenkin suurimmaksi osaksi määrätty juuri huumausainerikoksissa, Tolvanen sanoo.

Aseluvankin saa julkaista

Vornanen ei ole kertonut tarkasti, miksi kantoi asetta mukaan ravintolaillan aikana, mutta on kommentoinut aselupaansa yleisellä tasolla. Se liittyy hänen mukaansa henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja hän on saanut aseluvan aikaisemman poliisityönsä vuoksi.

– Poliisiviranomainen on myöntänyt minulle aseen kantoluvan aikaisemman työni ja henkilön (itseni) suojaamiseen liittyvällä perusteella. En avaa luvan myöntämisen taustoja ja perusteita. Totean ainoastaan, että tälle poikkeukselliselle kantoluvalle on ollut asianmukaiset ja erittäin vahvat perusteet. Tämä aseen kantolupa on ollut minulla useiden vuosien ajan, Vornanen kirjoitti tiedotteessaan.