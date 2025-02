Von der Leyen: Ukraina voi päästä EU:n jäseneksi jo 2020-luvulla

Kanadan Justin Trudeau puhui sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolesta USA:n Donald Trumpin käännettyä sille selkänsä.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan on aivan liian aikaista puhua Venäjän vastaisten pakotteiden poistamisesta osana rauhanprosessia. Hän kommentoi asiaa Kiovassa pidetyssä kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Von der Leyenin mukaan keskustelua voidaan käydä vasta, kun Venäjältä on nähty konkreettisia askeleita kestävän rauhan suuntaan.

Von der Leyen vastasi toimittajalle, jonka mukaan Venäjän kanssa neuvotteleva Yhdysvallat on antanut ymmärtää, että EU:n rooli neuvotteluissa liittyisi ainoastaan pakotteisiin ja niiden poistamiseen.

Von Der Lyenin mukaan Ukraina voisi liittyä EU:n jäseneksi jo tällä vuosikymmenellä, jos maan kehitys jatkaa samalla tahdilla.

Yhdysvallat loisti poissaolollaan Kiovan kokouksessa. Ainoa Pohjois-Amerikan mantereen edustaja oli Kanadan pääministeri Justin Trudeau, joka teki pesäeroa Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin puhumalla sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolesta.

– Kanada on ollut Ukrainan tukena sodan ensimmäisestä päivästä lähtien ja jo sitä ennenkin. -- Kanadalla on maailman toiseksi suurin ukrainalaisten diaspora, joten koemme yhteytemme syväksi. mutta uskomme, että kyse ei ole vain Ukrainasta. Kyse on periaatteista, jotka suojelevat kaikkia maailman maita. Me kaikki olemme näistä säännöistä riippuvaisia.

– Meidän on varmistettava, ettei maailmaa johdeta vahvimman oikeudelle. On puolustettava instituutioita, jotka rakennettiin toisen maailmansodan tuhkista. Se on meidän kaikkien etujen mukaista, hän jatkoi.

"Sodasta vastuulliset saatava oikeuteen"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi korosti jälleen sitä, että maa tarvitsee oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa, mutta myönsi oikeuden löytämisen sodan päättymisen jälkeenkin olevan vaikeaa.

– Erityisesti oikeutta on vaikea löytää tästä sodasta. Siitä, kuinka monia on tapettu. Kuinka tuhansia on vangittu ja lapsia varastettu. Teemme kaikkemme, jotta sodan aloittaneet saavat vastata teoistaan, Zelenskyi sanoi lehdistötilaisuuden alussa.

Zelenskyin mukaan Ukraina ajaa sodan päättymisen jälkeenkin sitä, että sodasta vastuussa olevat saadaan oikeuden eteen.