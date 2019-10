Voisiko Daruden Sandstormista tulla Suomen kansallislaulu? Artistilta tyrmäys: "Täysin absurdi ajatus"

Aloitteella vajaat 500 allekirjoitusta

"Modernit tuulet puhaltavat Suomen yli, joten tarvitsemme sopivamman kansallislaulun kuvailemaan tätä modernia teknologiakansaa. Vuosien saatossa, on tämä rakas kotimaamme tullut tunnetuksi teknologiastaan, sekä konemusiikistaan.



Vanha maamme-laulu, ei kuvaa tätä tilannetta, joka on suomeen viimeisten vuosikymmenten aika syntynyt. On aika ottaa uusi askel tulevaisuuteen ja olla jälleen edelläkävijäkansa."