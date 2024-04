Voiko tämä huikea MM-ralliunelma toteutua? Ikonisen autovalmistajan pomolta herkullisia kommentteja

Subaru paluusta on huhuiltu vuodesta toiseen, mutta spekulaatioille ei ole saatu mitään konkreettista vastinetta. Mutta nyt Subarun tuore pomo on nostanut asian esille julkisuudessa.

Subaru vetäytyi rallin MM-sarjasta vuoden 2008 lopussa. Siitä lähtien rallipiireissä on vain unelmoitu siitä, että Subaru voisi palata MM-erikoiskokeille.

Uuden Subaru-pomon mukaan rallin MM-sarja on houkutteleva vaihtoehto.

– Se on suuri mahdollisuus. Se on osa minun tulevaisuuden suunnitelmiani STI-brändille. Se on erittäin tärkeää Subarulle ja faneille ympäri maailman, Tamou kertoi Subaru Motorsport Magazinen haastattelussa.