Voiko Ruotsi luopua omasta kruunustaan? "Kesän aikana on tapahtunut melkoinen muutos"

Lehden teettämän tutkimuksen mukaan kruunusta euroon siirtymistä kannattavien määrä on noussut toukokuusta 19 prosentista 30 prosenttiin. Euron vastustajat ovat yhä enemmistö, mutta heidän osuutensa on pudonnut 54 prosentista 47 prosenttiin.

"Kesän aikana on tapahtunut melkoinen muutos"

Sen jälkeen "eurokysymys" on Dagens Nyheterin mukaan ruotsalaisessa keskustelussa ollut kuopattu, mutta nyt se on alkanut näyttää elonmerkkejä. Ruotsin kruunu on heikentynyt viimeisen vuoden aikana ja euro sekä dollari ovat tulleet yhä kalliimmiksi. Heikko valuutta heijastuu ruokakauppojen hintalappuihin ja siten myös kansalaisten kauppalaskuihin.