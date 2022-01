Pörssi laskee ja inflaatio laukkaa – asiantuntijan mukaan EKP:lta voidaan odottaa mitä vain: "Piti olla voodootiedettä"

Osakkeiden arvon tippumiselle on yksi selkeä syy, sanoo Inderesin operatiivinen johtaja ja analyytikko Sauli Vilén.

– Tärkein yksittäinen tekijä on aika isokin muutos Yhdysvaltain keskuspankin toiminnassa. Aikaisemmin oli ajatus, ettei keskuspankki nostaisi korkoja kuin ehkä kerran tai kaksi tänä vuonna. Nyt odotus on, että nostetaan neljä, viisi tai ehkä jopa seitsemän kertaa. Korkotaso tulee nousemaan, Vilén arvioi.

Suomen osakesäästäjien toimitusjohtajan Victor Snellmanin mukaan moni on ehkä unohtanut, että osakkeiden arvon kuuluukin heilua.

– Se kuuluu niiden olemukseen. Viimeisen parin vuoden aikana on tungettu rahaa markkinoille. Kun palataankin normaalimpaan elämään ja kurssiheilunta kasvaa, niin se aiheuttaa ehkä pientä pelästymistä ja paniikkia, Snellman sanoo.

Jos pörssikurssien tippumiselle on selkeä syy, niin myös Yhdysvaltain keskuspankin toimintaa on Vilénin mukaan helppo ymmärtää.

– Inflaatio on lähtenyt aika pahasti laukalle, hän sanoo.

Euroopassa inflaatio on ollut vielä Yhdysvaltoja maltillisemmalla tasolla, joskin jo nyt ollaan yli kahdessa prosentissa, mikä on Euroopan keskuspankin EKP:n rahapolitiikan tavoite.

– Se varmasti pitää EKP:n päämajassa hereillä yöllä. On kuitenkin muistettava se, mitä EKP on tehnyt eurokriisin jälkeen. On tapahtunut asioita, joita ei olisi ikinä kuviteltu tapahtuvan, Vilén toteaa.