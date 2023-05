Voiko kevythybridiä ladata? Vain joka viides tiesi oikean vastauksen

– Autoilun sähköistymisen seurauksena markkinoilla vallitsee käyttövoimaviidakko, joka aiheuttaa päänvaivaa kuluttajille, Crasmanin suunnittelujohtaja Teemu Korpilahti sanoo tiedotteessa ja lisää, että erityisesti hybridien kohdalla tietämys on heikolla tasolla.

Voiko kevythybridiä ladata pistokkeesta?

Kevythybridissä on pieni sähkömoottori, joka vähentää polttomoottorin kuormitusta silloin, kun moottorin rasitus on suuri, kuten auton käynnistyksessä. Sillä voidaan myös tehostaa moottoria kiihdytyksissä. Kevythybriditekniikan hyötynä on se, että se vähentää polttoaineen kulutusta, jolloin tankillisella pääsee pidemmälle.