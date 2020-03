Voiko karanteeniin määrätyn pidättää, pitääkö nuorisoporukasta soittaa poliisille? Näin viranomaiset valvovat rajoitustoimia: "Viruksen tietoinen levittäminen on vakava rikos"

Hallitus otti tällä viikolla valmiuslain käyttöön eduskunnan hyväksynnällä, ja sen myötä muun muassa yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty ja ihmisten liikkumista on rajoitettu. Lakien noudattamista valvoo poliisi, jolle on tulvinut kysymyksiä kansalaisten oikeuksista poikkeustilassa.