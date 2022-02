Voidaanko MM-kotikisoja pelata osittain venäläisomisteisella Hartwall Arenalla? Suomen jääkiekkoliitto seuraa Ukrainan sotatilanteen kehittymistä

Venäjän varhain torstaiaamuna aloittama sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on johtamassa toimenpiteisiin kansainvälisessä urheilussa. Esimerkiksi Euroopan jalkapalloliitto Uefa on uutistoimisto AP:n mukaan siirtämässä Mestarien liigan toukokuussa pelattavan loppuottelun pois Pietarista .

Venäjä on jo aiemmin suljettu dopingskandaalinsa seurauksena kansainvälisistä suurtapahtumista, mutta maan urheilijoilla on mahdollista osallistua jääkiekossakin MM-kisoihin olympialaisten tapaan Venäjän olympiakomitean nimellä.

– Sen arvioiminen, että mikä vaikutus tällä tilanteella sitten tulee olemaan esimerkiksi MM-kotikisoihin tai jääkiekkoon muutoin, niin se on tällä hetkellä erittäin vaikeaa ja ehkä turhaakin spekuloida, Nummela kertoi alkuillasta MTV Urheilulle.

– Ratkaisevaa on varmasti se, minkälaisia vaikutuksia on mahdollisesti sillä, että mitä Ukrainassa ja Euroopassa laajemmin tästä eteenpäin tapahtuu. Löydetäänkö asiaan joku rauhanomainen ratkaisu eri toimijoiden välillä vai jatkuuko tämä sodan tie, jolla nyt tänään on oltu? Nummela jatkoi.