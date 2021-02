Voi söpöys! Elizabeth Ann on maailman ensimmäinen kloonattu uhanalainen mustajalkahilleri – tekniikalla yritetään herättää henkiin sukupuuttoon kuolleita lajeja

1980-luvulla Yhdysvalloissa aloitettiin lajin suojeluohjelma ja kantaa on onnistuttu elvyttämään. Laji on kuitenkin edelleen uhanalainen Yhdysvalloissa.

Nyt tutkijat ovat kuitenkin onnistuneet luomaan Elizabeth Annin. Se on ensimmäinen mustajalkahilleri, jota on koskaan kloonattu ja kaiken kaikkiaan ensimmäinen Yhdysvalloissa uhanalainen laji, josta on tehty klooni.