Vladimir Klitshko: tämän ehdon täyttävät venäläiset voidaan päästää olympialaisiin – tylyt terveiset KOK:n puheenjohtajalle

Klitshko on puhunut Venäjän hyökkäyssodan alusta alkaen vahvasti sen puolesta, että myös urheiluinstituutioiden on painostettava Venäjää ja sitä tukevaa Valko-Venäjää erilaisin sanktioin ja rajoituksin.

Hän on tähän saakka vastustanut jyrkästi ajatusta siitä, että venäläisille ja valkovenäläisille myönnettäisiin oikeus osallistua ensi vuonna järjestettäviin Pariisin kesäkisoihin, kun maan sotavoimat samanaikaisesti tuhoavat ukrainalaista siviiliväestöä.

Tuoreessa AFP:n haastattelussa Klitshko on kuitenkin esittänyt omat ehtonsa sille, että näin tapahtuisi.

– Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät saa osallistua Pariisin olympialaisiin, mikäli he eivät sano "ei sodalle". Jos he ilmoittavat julkisesti olevansa sotaa vastaan, he voivat osallistua, Klitshko sanoi France 24:n mukaan.