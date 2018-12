Virve-viranomaisverkko siirtyy erillisverkosta kaupalliseen mobiililaajakaistaan – operaattorit kilpailutetaan ensi vuonna

Virve-verkko on kuitenkin lähivuosina mullistuksen edessä, sillä omasta erillisverkosta on päätetty luopua ensi vuosikymmenellä ja siirtyä kaupalliseen mobiililaajakaistaverkkoon.

Kilpailutus edessä ensi vuonna



Vanha Virve pysyy rinnalla



Vanhaa Virveä ei kuitenkaan aiota kuopata ennen kuin uuden ominaisuudet on saatu nostettua riittävän vakaalle tasolle. Sen osalta tähtäin on ensi vuosikymmenen loppupuolella.

Viranomaisverkon pitäisi pysyä pystyssä silloinkin kun sähköä ei jostain syystä ole. Suomen varoaikaminimi on suuressa osassa maata vain kolme tuntia eli selvästi huonompi kuin verrokkimaissa. Ruotsissa, Saksassa ja Virossa vastaava luku on 24 tuntia.

– Moni muu maa on panostanut tähän enemmän, meillä on iso ja harvaan astuttu maa, joten tämä tulee suhteessa maksamaan meille paljon, myöntää Suomen Erillisverkot -konsernin liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Vinkvistin mukaan Suomi on aloittanut viranomaisverkkonsa kansainvälisesti katsoen etujoukoissa, kun taas moni muu maa on lähtenyt liikkeelle myöhemmin ja massiivisemmin. Lisäksi tiheämmin asutuissa maissa luonnollisia katvealueita on vähemmän. Suomessa haasteellinen alue on mm. harvaanasuttu Lappi.