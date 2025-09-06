Virtahepo kaatoi veneen Norsunluurannikolla – 11 kateissa

Länsi-Afrikassa Norsunluurannikolla yksitoista ihmistä on kateissa sen jälkeen, kun virtahepo oli kaatanut heitä kuljettaneen veneen.

Onnettomuus tapahtui viranomaisten mukaan maan lounaisosassa lähellä Buyon kaupunkia.

Kadonneiden etsinnät ovat yhä kesken. Kolme ihmistä on onnistuttu pelastamaan.

Virtahepojen aiheuttamat onnettomuudet ovat yleisiä Norsunluurannikolla. Maassa elää arviolta viitisensataa virtahepoa.

Lisäksi vesiliikenneonnettomuuksia tapahtuu verrattain paljon, sillä jokiliikenteessä käytettävät käsin tehdyt pitkulaiset veneet ovat usein liian täynnä matkustajia ja tavaroita.