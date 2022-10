Mahdollisesti kymmeniä ihmisiä kateissa Nigeriassa veneen kaaduttua

Nigeriassa Länsi-Afrikassa mahdollisesti kymmeniä ihmisiä on kateissa liian täyteen ahdetun veneen kaaduttua Niger-joella perjantaina. Pelastusviranomaisten mukaan 15 ihmistä on tähän mennessä pelastettu, mutta kadonneiden määrää ei tiedetä varmaksi.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Nigerian kaakkoisosassa alueella, joka on kärsinyt tulvista. Tuhansia tiloja ja runsaasti viljelysmaata on pyyhkiytynyt tulvaveden mukana, mikä on herättänyt pelkoa nälästä. Nigeria on jo entisestään vaikeassa tilanteessa koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi.