Viron koronatilanne räjähti käsiin, eikä rokotekattavuus nouse – presidentti Karis MTV:lle: Omat poliitikkomme jakavat väärää tietoa

Koronarokotusdataa keräävän Our World in Data -sivuston mukaan Virossa kaksi koronavirusrokotetta on saanut vasta vajaat 57 prosenttia koko väestöstä. Vain yhden rokotteen saaneita on 2,4 prosenttia. Suomessa luvut ovat 69 ja 7,4 prosenttia.