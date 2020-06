Viron kansallisoopperassa ahdisteluskandaali – lehti: "Johtaja alistaa ja ahdistelee naisia"

Lehti on haastatellut noin kymmentä oopperan entistä ja nykyistä työntekijää. Haastatellut kertovat Kuinka Mäe on vuosien ajan alistanut naispuolisia kollegojaan, esittänyt naisista alatyylisiä kommentteja ja lääppinyt heitä.

"Teatterin johdossa ystäviä"

Lehdelle puhuneiden naisten mukaan Estonian johtokunnan puoleen ei ole voinut kääntyä, koska johtajalla on siellä ystäviä. Samoin kulttuuriministeriössä. Sen vuoksi he ovat tuoneet asian julki median kautta. Naiset ovat halunneet pysyä nimettöminä, koska pelkäävät Aivar Mäen vaikutusta koko virolaiseen kulttuurikenttään.

Mäe on kommentoinut syytöksiä sanomalla, että tapaukset on irroitettu asiayhteydestä. Hänen mukaansa kyse on pahantahtoisesta ajojahdista.