Viron ilmaantuvuusluku pomppasi ensi kertaa yli tuhannen – koronarajoituksia kiristettiin tänään: "Läheskään kaikilla ei ole maskeja"

Virossa viimeisen kahden viikon koronailmaantuvuusluku on kohonnut tänään ensimmäistä kertaa yli tuhannen. Luku ilmaisee sitä, kuinka moni on saanut koronatartunnan 100 000 ihmistä kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Myös Virossa on vietetty tällä viikolla talvilomaa.

– Ihmisiä on ollut muun muassa Egyptissä ja Tansaniassa, ja he ovat tuoneet mukanaan uusia koronatartuntoja kymmenittäin. Tämä on tietysti erittäin huolestuttavaa, Saraste kertoi.