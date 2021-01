Virkasyytteen senaattiin toimittaneet yhdeksän asiaa hoitanutta käveli hiljaisuudessa samoilla käytävillä, joille Trumpin tukijat tunkeutuivat 6. tammikuuta. Sitten edustaja Jamie Raskin luki syytteet ääneen republikaanienemmistöisessä senaatissa. Demokraateilla on hallussaan 50 paikkaa 100-paikkaisessa senaatissa, mutta he tarvitsisivat lisäksi 17 republikaanin äänen virkasyytteen läpimenoon. Vaikka moni republikaani on kritisoinut Trumpin toimintaa viime viikkoina, on epäselvää, äänestääkö moni lopulta virkarikossyytteen puolesta.