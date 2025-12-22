Ruotsin viranomaiset ovat pysäyttivät venäläisen aluksen Höganäsin edustalla.

Ruotsissa viranomaiset ovat antaneet venäläiselle rahtialus Adlerille luvan poistua Ruotsin vesiltä.



Ruotsin tullin tiedottajan mukaan syyttäjä ei aloita asiassa esitutkintaa.



Tulli ja rannikkovartiosto nousivat alukselle sunnuntain vastaisena yönä Skånen rannikon edustalla. Sen jälkeen viranomaiset tarkastivat, onko aluksen kuljettamaa tavaraa sallittua tuoda EU:hun.



Adlerin omistava venäläisvarustamo on EU:n ja Yhdysvaltojen pakotelistoilla. EU:n mukaan varustamon alukset ovat kuljettaneet pohjoiskorealaisia ampumatarvikkeita Venäjän käytettäväksi Ukrainassa.

Lue myös: Ruotsin viranomaisilla operaatio venäläisaluksella