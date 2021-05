Venäjä: Länsimaiden päätös kieltää lentäminen Valko-Venäjällä vaarantaa turvallisuutta

EU:n suosituksesta sen jäsenmaiden lentoyhtiöt eivät toistaiseksi käytä Valko-Venäjän ilmatilaa lennoissaan. Lisäksi Valko-Venäjän lentoyhtiön Belavian lennot on estetty unionimaihin.

ICAO: Tarpeen selvittää, onko ilmailuun liittyvää lainsäädäntöä rikottu

YK:n alainen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO on ilmoittanut tutkivansa Valko-Venäjän Ryanairin lentokoneeseen kohdistamat toimet.

ICAO:n lausunnon mukaan on tarpeen muun muassa selvittää, onko jokin sen jäsenmaa rikkonut kansainväliseen ilmailuun liittyvää lainsäädäntöä.

ICAO:lla ei ole valtuuksia määrätä esimerkiksi pakotteita. Niitä ovat Valko-Venäjää vastaan väläyttäneet useat valtiot. Myös kiinniotetun pariskunnan vapauttamista on vaadittu laajalti.

Lukashenka tapaa Putinin Sotshissa

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Venäjän Sotshissa. Venäjän hallinto on puolustanut liittolaistaan Lukashenkaa. Kremlin mukaan ei ole syytä epäillä, etteikö Lukashenka puhuisi totta Ryanairin lentoon liittyen.

Kreml kertoi etukäteen, että Putinin ja Lukashenkan on tarkoitus keskustella muun muassa maiden kahdenvälisten suhteiden kehittämisestä, integraation lisäämisestä maiden välillä sekä yhteisistä hankkeista kaupan ja energian saralla.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on laaja valtioliitto, joka kytkee yhteen niiden taloutta ja asevoimia. Putin on halunnut vielä tiukempaa yhteyttä, mutta Lukashenka on vastustanut sitä. Valko-Venäjän entisestään huonontuneet suhteet EU:hun voivat joidenkin arvioiden mukaan vaikuttaa Lukashenkan hallinnon ja Venäjän dynamiikkaan.