Teemu Suninen paljastaa: ryhtyi auttamaan rallisensaatiota

Suomalaisen rallikuljettajan Teemu Sunisen tulevaisuus on puhuttanut.

Suninen ajoi viime kaudella Hyundailla rallin MM-sarjan WRC2-luokassa, mutta kausi oli hyvin vaikea. Myöhemmin loppuvuodesta uutisoitiin, että Suninen oli palannut takaisin ajohommiin. Hän kävi lokakuussa testaamassa Toyota GR Yaris Rally2 -autoa Ranskassa.

Tuohon aikaan spekuloitiin sillä, voisiko Suninen saada ajopaikan Toyotalta. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kyse oli täysin puhtaasti testien ajamisesta. Toyota kaipasi kokenutta kuljettajaa avuksi ja Suninen tarttui tuumasta toimeen.

Sittemmin Sunisesta ei ole paljoa julkisuuteen kuulunut. Olikin korkea aika kysyä häneltä, mitä hänelle oikein kuuluu?

– Nyt on vähän erilaista elämää ollut, kun ei ole koko aikaa viikon tai kahden päässä seuraavaa kilpailua tulossa ja koko ajan ollaan vain valmistautumassa. Olen nähnyt elämää vähän eri kantilta, kun en ole ollut siinä kymmenen vuoden ralliputkessa koko aikaa kiinni, Suninen kertoo.

Suninen ei ole kuitenkaan kokonaan jättänyt rallia taakseen. Eikä se ole tarkoituksenakaan.

– Tässä kohtaa olen sillä tavalla rallin parissa mukana, että teen valmennuksia ja pieniä testejä. Pari viikkoa sitten ajettiin Hankookin testejä ja tuollaista pientä on ollut koko ajan menossa, Suninen paljasti.

Suomalaiskuljettaja haaveilee kuitenkin edelleen siitä, että hän saisi jatkaa ajamista. Siihen voi tulevaisuudessa aueta vielä mahdollisuus. Se riippuu kuitenkin paljon myös siitä, millaiset uudet säännöt rallin MM-sarjaan saadaan tehtyä ensi vuodeksi.

– Kiva olisi, että uudet säännöt saataisiin pian lyötyä lukkoon, että tehtaat ja tiimit tietäisivät, minkälaisella paketilla jatkossa ajetaan. Jos siellä olisi sitten tarvetta kokeneemmille testikuljettajille ja kokeneemmille kuljettajille ylipäätään, niin sieltä voisi aueta joku paikka, Suninen suunnittelee.

Ajovalmennushommat ovat pitäneet miehen kuitenkin kiireisenä. Suninen on valmentanut muun muassa suomalaista rallisensaatiota Tuukka Kauppista, joka päihitti Tunturirallissa jopa Kalle Rovanperän. Tämän lisäksi valmennettavina on ollut myös nuoria ulkomaalaisia kuljettajia.

– Kovasti olen tykännyt siitäkin puolesta. Kyllä sitä mielellään on nuorempia kuljettajia auttamassa, Suninen kertoo.

– Minulla on kuitenkin kokemusta maailman huipulta kymmenen vuoden ajalta maailmaltakin ja tiedän sen, mihin ne pojat on valmistautumassa. Nyt olen enemmän valmentanut ulkomaalaisia kuskeja. Tuukallahan on aika kiireinen kausi menossa, Suninen jatkaa.