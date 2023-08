Teemu Sunisesta paljastui upea sopimustieto – suomalaiselta viileä reaktio

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– En tiedä, voiko voitosta ajaa. Se on aika tiukka paikka tällä kokemuksella. Ehkä joku nelos- tai vitostila ja vähän lähempänä taas ajallisesti kärkeä olisi hyvä tulos. Toki palkintopallille on mahdollisuuksia myös, mutta se vaatii tosi isoa onnistumista ja sinne on vielä pitkä matka, Suninen mietti MTV Urheilulle.

Sunisen osalta pitää muistaa, että mies on palkattu korealaisvalmistajan leipiin kolmoskuskiksi, jonka tehtävänä on tuoda varmat pisteet tallille. Mutta kestääkö maltti kotiteillä ajaa varman päälle?

– Se on nyt vähän kahden vaiheilla. Toisaalta olemme täällä tekemässä työtä tiimille kolmoskuskina. Samaan aikaa tiimi haluaa varmasti nähdä vähän parempaa vauhtia, kun on saatu enemmän aikaa autossa. Sen toki haluan nähdä myös itse, Suninen sanoi.

– Testipätkän toinen veto näytti, että potentiaalia on, mutta toinen asia sitten on, että voiko tällä kokemuksella sitä vauhtia pitää 20 pätkää.

– Kiva juttu se on kuulla, mutta ei se oma tekemistä hirveästi muuta. Täällä pitää ajaa hyvin ja onnistua. Ralli on raaka laji. Jos tulee epäonnistumisia, niin pistetään pihalle, oli sitten sopimusta tai ei, Suninen huomautti.

– Sopimus on allekirjoitettu jo kauan sitten. Ei se ole muuttunut mihinkään. Kisamääriä ei ole sopimuksessa, koska se on aika ympäripyöreä. Optiona siellä oli kisoja ja ilmeisesti näyttää, että he haluavat sen käyttää. Tiimi haluaa antaa lisäkilometrejä autossa ja kokevat, että on potentiaalia.