Villejä brittimiehiä pyydetään pysymään poissa Amsterdamista – "Oletko tulossa Amsterdamiin vetämään huumeita?"

Amsterdamissa on tällä viikolla käynnistetty haitallista turismia torjuva nettikampanja. Kampanjan tavoitteena on pitää sellaiset brittituristit poissa joiden tarkoitus on vierailla kaupungissa villin yöelämän tai esimerkiksi huumeiden käytön merkeissä. Amsterdamissa ei haluta turistien menettävän itsensä hallintaa eikä aiheuttavan minkäänlaista vaivaa tai hämminkiä.