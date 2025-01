Jesse Puljujärvi palaa NHL-nippuun

Suomalaiskiekkoilija Jesse Puljujärvi pääsee jälleen Pittsburgh Penguinsin NHL-miehistöön.

Pittsburgh Penguins on asettanut venäläishyökkääjä Jevgeni Malkinin. Samalla seura nostaa Jesse Puljujärven AHL:stä Wilkes-Barre/Scranton Penguinsista NHL:ään.

Viimeksi Puljujärvi on pelannut NHL-ottelun reilut kaksi viikkoa sitten, 12. tammikuuta. Penguins kohtaa NHL:ssä seuraavaksi San Jose Sharksin vieraissa Suomen aikaa varhain huomisaamuna.

Puljujärvi on sahannut kauden aikana NHL:n ja AHL:n väliä. Huomattavasti enemmän suomalaishyökkääjä on kuitenkin pelannut tällä kaudella NHL:ssä: 25 ottelua tehopistein 3+6=9. Farmissa matseja on kertynyt kolme, samoin tehopisteitä 1+2-saldolla.

Puljujärvi pelasi myös viime kauden Penguinsin organisaatiossa ja pelasi tuolloinkin sekä NHL:ää että AHL:ää.