Viivi Lehikoinen ei suostu ottamaan paineita loistavasta alkukaudesta huolimatta – "Se on vain plussaa"

Jatkuvuus on Lehikoisen harjoitusohjelmassa keskiössä. Parantuneet tulokset ovat pitkäjänteisen harjoittelun tulosta.

23 vuotta elokuussa täyttävä Lehikoinen ehdittiin joissain piireissä julistamaan jo hukatuksi lupaukseksi. Miltä huutelijoille näyttäminen on aiturista tuntunut? Katso Tulosruudun juttu Lehikoisesta pääkuvan videolta!

Geneven huippuaika on nostanut puheisiin myös 35 vuotta vanhan Suomen ennätyksen (54,62) ja sen mahdollisen rikkomisen. Lehikoinen ei kuitenkaan lähde ottamaan ennätyksestä kummoisempia paineita.

– Se on vain plussaa. En halua sitä liikaa ajatella. Se on vain yksi aika joka on melko lähellä, Lehikoinen pohtii.