Viisivuotias lapsi löytyi muoviin käärittynä Yhdysvalloissa - vanhempia epäillään murhasta

Tapauksesta on uutisoinut muun muassa CNN .

Lapsen kuolinsyy on vielä epäselvä.

Poliisilla useita hälytyksiä lapsen kotiin

Raportista käy ilmi, että perhe on ollut usein tekemisissä poliisin ja lastensuojeluviranomaisten kanssa. Viranomaiset ovat selvittäneet esimerkiksi sitä, millaisissa oloissa lapset elävät, sillä taloudesta on ollut ajoittain sähköt poikki ja yhdellä lapsista on ollut mustelmia. Viranomaiset eivät kuitenkaan aiemmin ole löytäneet todisteita lasten laiminlyönnistä.