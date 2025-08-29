Viisivuotias lapsi kuoli mönkijäturmassa – yhdelle syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta

Syyttäjä vaatii yhdelle ihmiselle rangaistusta tapauksessa, jossa 5-vuotias lapsi kuoli mönkijäturmassa Suomussalmella Kajaanissa viime vuoden heinäkuussa.
Syyttäjä on nostanut syytteet törkeästä kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Poliisi kertoi aiemmin, että mönkijää kuljetti perheen äiti, ja kyydissä olivat 5- ja 9-vuotiaat lapset.
Mönkijä kaatui ajon aikana kyljelleen, ja toinen lapsista jäi sen alle.
Kukaan kyydissä olleista ei käyttänyt kypärää.
Mönkijällä ajettiin vanhalla urheilukentän pohjalla.
Asian käsittely on tarkoitus aloittaa Kainuun käräjäoikeudessa lokakuussa.