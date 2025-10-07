Maailmankuulu extremeurheilija Felix Baumgartner kuoli moottoroidulla varjoliitimellä sattuneessa onnettomuudessa heinäkuussa Italiassa. Saksalainen Bild-lehti on nyt saanut tietoonsa, mikä johti 56-vuotiaan itävaltalaisen kuolemaan.
Onnettomuus sattui Adrianmeren rannalla sijaitsevassa Porto Sant’Elpidion kaupungissa. Baumgartner syöksyi lomakohteen allasalueelle ja kuoli välittömästi.
Tutkintaa johtanut Fermon maakunnan syyttäjä Raffaele Iannella kertoo nyt Bildille, että onnettomuuteen johtivat inhimilliset virheet.
– Liidin oli täydellisessä kunnossa, eikä siinä ollut vaurioita, saksalaislehdelle toimitetussa lausunnossa todetaan.
Baumgartner ei ollut tilanteessa osannut hyödyntää tiettyä tekniikkaa saadakseen liitimen taas hallintaansa. Tämä olisi vaatinut "oikean ohjausköyden jatkuvaa ja päättäväistä käyttöä".
– Korkeuden menettäminen tapahtui nopeasti, kun syöksykierre alkoi, eikä Baumgartner pystynyt ohjaamaan liidintä pois kierteestä. Varalaskuvarjo aktivoitui hetki ennen osumaa maahan. Kuten jo aiemmin on kerrottu, Baumgartner muun muassa mursi selkänsä.
Baumgartner muistetaan erityisesti ennätyksellisestä laskuvarjohypystään lokakuussa 2012. Kyseessä oli maailman korkein ja ensimmäinen ihmisen tekemä yli äänennopeuteen yltänyt laskuvarjohyppy.
Baumgartner hyppäsi tuolloin 38 969 metrin korkeudesta stratosfääristä ja saavutti vapaapudotuksessa parhaimmillaan 1 357,6 kilometrin tuntinopeuden, joka on äänennopeuteen nähden 1,25-kertainen.
Ennätyksellisen hypyn voit katsoa jutun pääkuvana olevalta videolta.