Viisikymppinen mies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – rangaistukseksi vain 4 kuukautta vankeutta

Miehelle langetetun vankeusrangaistuksen pituus on vain 4 kuukautta, sillä hänet on vastikään tuomittu myös muista rikoksista. Aiemmin annettu tuomio siis alensi rangaistusta. Aiemman rikollisuuden johdosta vankeusrangaistus on kuitenkin ehdoton.