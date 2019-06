Viisi 15–18-vuotiasta miestä ahdisteli naisparia lontoolaisbussissa – heittelivät naisia kolikoilla ja vaativat suutelemaan, varastivat lopulta kännykän ja käsilaukun

Pariskunnan mukaan joukko vaati naisia suutelemaan toisiaan, kun he huomasivat, että kyse on naisparista.

"Käyttäytyivät kuin huligaanit"

– He alkoivat käyttäytyä kuin huligaanit, vaatien meitä suutelemaan, jotta he voisivat katsoa ja nauttia. He kutsuivat meitä lesboiksi ja kuvailivat seksiasentoja, Geymonat kertoi tilanteesta Facebookissa.