Viimeiset eduskuntapaikat ja kärkipaikka voivat ratketa vain kourallisella ääniä – "Mahdotonta arvioida, mikä kolmesta on suurin"

Sunnuntaina on luvassa poikkeuksellisen jännittävä vaali-ilta. Kolme suurinta puoluetta ovat mielipidekyselyjen perusteella lähes tasoissa.

– On tällä hetkellä mahdotonta arvioida, mikä näistä kolmesta on loppujen lopuksi suurin, toteaa MTV:n vaaliasiantuntija, Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund.

Äänestysprosentti voi nousta

– Meillä vaalilaki määrää, että viimeistään keskiviikkona 5.4. vaalien tulos on vahvistettava, eli se on ihan viimeinen takaraja, jolloin vaalien tulos selviää. Mutta uskonpa, että meillä on perinteiseen tapaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä vaalien lopullinen tulos selvillä, pohtii Grönlund.