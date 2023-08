Viimeiselle matkalle sähköautolla: Rovaniemellä vainajia kuljetetaan nyt erikoisvalmisteisella Teslalla

– Meille on aina ollut todella tärkeää, että kalustomme on kunnossa ja tyylikästä ja pystymme tarjoamaan vainajalle arvokkaan viimeisen matkan, Hautauspalvelu Luoma-ahon Nina Kauppinen toteaa.

Yritys on jo parin vuoden ajan voinut suorittaa osan ajoista sähköllä, sillä autovalikoimassa on myös pistokkeesta ladattava Mercedes-Benz. Sen toimintamatka sähköllä on kuitenkin vain kolmisenkymmentä kilometriä, millä ei Lapissa pitkälle pötkitä.

Luoma-ahon mukaan hautajaisauto on yksi monista asioista, joihin liittyen ihmisillä on usein toiveita. Vaikka täyssähköistä kuljetusta ei yritykseltä olekaan aiemmin erikseen tiedusteltu, uskovat he niin käyvän nyt, kun auto on olemassa.