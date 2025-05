Viileä viikko alkaa – helpotus kuitenkin näkyvissä

Ilmatieteen laitoksen mukaan päivästä on tulossa poutainen.

Viikko alkaa viileässä säässä, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Jäädään alle kymmeneen asteeseen, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Mikko Laine sanoi STT:lle sunnuntaina alkuillasta.

Etelä- ja keskiosassa maata lämpötilat jäävät tänään kolmen ja yhdeksän asteen välille. Pohjoisosissa asteita on nollasta viiteen ja aivan pohjoisimmassa Lapissa on päivälläkin pakkasta.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että tavanomaista kylmempi sää jatkuu viikon puoliväliin saakka. Torstaista alkaen sää hieman lämpenee ja etelässä lämpötila noussee kymmeneen asteeseen.

