"Viikonpäivät jo sekaisin" – Sara Sieppi nauttii kesälomasta ensimmäistä kertaa vuosiin

– Viikonpäivät jo sekaisin, aurinkolaseja ei ole tarvinnut riisua silmiltä kuin nukkuessa, meilejä en tsekkaa enää vahingossa, kuin viisi kertaa päivässä ja uusia perunoita olen syönyt ainakin kaksi kertaa. Jos joku olisi kertonut, että kesäloma on näin hyvä match, olisin swaipannu sen elämään jo viisi vuotta sitten, hän kirjoittaa.

Sieppi kisasi tänä vuonna Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -sarjassa, jossa hän kertoi muille kisaajille tehneensä töitä niin paljon, että hänellä on ollut vaikeuksia oman terveytensä kanssa.

– En muista, että milloin olisin ollut esimerkiksi viikon tekemättä mitään töitä tai edes kolmea päivää. Minulla on ollut työt vahvasti läsnä ihan koko ajan. On ollut kaikki sydänviat, burn outit ja univaikeudet ja huomasin, etten nauti enää siitä työstä, vaan se on sellaista pakkopullaa, Sieppi kuvailee.