Viimeinen tapaaminen Ahtisaaren kanssa sai Stubbin kyyneliin – "Suomessa voi olla vaikea ymmärtää, miten paljon Marttia arvostettiin"

Ahtisaaren kanssa kahvilla käyminen saattoi myös olla yllättävän vaikeaa, kuten Stubb saattoi ulkoministerikaudellaan huomata New Yorkissa eräällä YK-viikolla. Monet maailman maiden johtajat kokoontuvat YK:n korkean tason viikoilla tapaamaan toisiaan.

Ahtisaari kiitteli aina muita

– Meille kansakuntana hänen kuolemansa on suuri menetys, mutta samalla pitää tuntea ylpeyttä siitä, mitä Martti rauhan eteen maailmassa teki. Ei ole sattumaa, että Namibiassa on satoja miehiä, joiden etunimi on Martti.