Näin Martti Ahtisaarta on muisteltu: "Väsymätön rauhan puolustaja"

Valitsijayhdistyksen kautta presidenttiyttä tavoitteleva, vihreiden tukema Pekka Haavisto:

– Tänään presidentti Martti Ahtisaari siunataan haudan lepoon. Hänet muistetaan paitsi Suomessa myös maailmalla rauhantekijänä. Häntä saattamassa tänään ovat monien rauhanprosessien osapuolet ja rauhantekijät. Ahtisaari tullaan muistamaan kyvystään kohdata ihmiset ja kuunnella heitä. Maailmassa, jota juuri nyt monet konfliktit riivaavat, hänen viestinsä on entistä ajankohtaisempi: rauha on tahdon asia.

Presidenttiehdokas Alexander Stubb (kok.):

– Elämässä on hetkiä, jolloin tiedät kohdanneesi ihmisen, joka tuo merkitystä elämääsi. Martti oli minulle esikuva, mentori ja ystävä. Esikuva, joka näytti esimerkkiä. Mentori, joka auttoi löytämään ratkaisuja. Ystävä, jolta oppi joka päivä jotain uutta. Hän oli empaattinen, reilu ja jämäkkä. Hauskakin. Hän kohteli kaikkia tasavertaisesti. Martin juuret olivat Karjalassa. Hänen runkonsa Suomessa. Hänen latvansa ylettyivät lähes kaikkiin maailman kolkkiin. YK:n käytävillä Martin kanssa ei päässyt eteenpäin. Jokainen pysäytti. Halusi keskustella. Halusi kiittää. Halusi oppia. Hän on kautta aikain menestyksekkäin rauhanvälittäjä.

Presidenttiehdokas Li Andersson (vas.):

– Olen vaikuttunut Ahtisaaren ajattelusta, jossa jokainen konflikti on ratkaistavissa, jos on vain poliittista tahtoa. Häntä on kuvattu neuvottelijaksi, joka pystyi rakentamaan luottamusta osapuolten välille puhumalla asioista suoraan ja avoimesti, rauhan tavoite kirkkaana. Elämme keskellä monia kriisejä, jotka näyttävät vain mutkistuvan ja kärjistyvän päivä päivältä. Ahtisaaren keskeinen perintö on luja usko pitkäjänteisen ja juurisyihin keskittyvän rauhanrakentamisen mahdollisuuteen – hänen kaltaisiaan ihmisiä maailma tarvitsisi juuri nyt.

Valitsijayhdistyksen kautta presidenttiyttä tavoitteleva, keskustan tukema Olli Rehn:

– Tänään saatamme presidentti Ahtisaaren haudan lepoon ja hiljennymme kunnioittamaan suuren, kansainvälisen suomalaisen mittavaa elämäntyötä. Ahtisaaren työ rauhan ja demokratian puolesta on velvoittava perintö meille suomalaisille.

Valitsijayhdistyksen kautta presidentiksi pyrkivä Mika Aaltola (sit.)

– Rauha muistollesi, kansakunta ja maailma jäävät kaipaamaan. Voimia läheisille. Ajatukset ja teot eivät unohdu. Ne velvoittavat. "Emme voi vuosia vain teeskennellä tekevämme jotain".

Euroopan komissio toteaa Ahtisaaren olleen väsymätön rauhan puolustaja:

– Hänen sanojensa "kaikki konfliktit voidaan ratkaista" tulisi jäädä eurooppalaisten kollektiiviseen muistiin. Ajatuksemme ovat heidän kanssaan, jotka surevat ja muistavat häntä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman:

– Presidentti Martti Ahtisaari omisti elämän rauhan rakentamiseen ja konfliktien ratkaisuun. Hänen rauhanvälitystyönsä tulokset ovat kiistattomia – hän on ratkaissut konflikteja kolmella mantereella. Lukemattomat ihmiset ovat saaneet paremman elämän hänen tekemänsä työn ansiosta. CMI on presidentti Ahtisaaren perustama järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Tänä päivänä CMI on maailman johtavia yksityisen diplomatian toimijoita. Rauhanvälitystyölle on tälläkin hetkellä paljon tarvetta.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen(kesk.)

– Presidentti Martti Ahtisaaren hautajaispäivä. Taivaskin itkee. Työ ja muistot elävät. Kiitollisuudella muistamme.

Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.)

– Maailma tarvitsee ja kaipaa rauhantekijöitä. Toivottavasti Ahtisaaren työ rauhan puolesta kaikkialla maailmassa kantaa myös tulevaisuudessa. Rauha ja kunnia presidentin muistolle.

Presidentinlinnan eteen saapui satakunta ihmistä kunnioittamaan Ahtisaarta – "Hän oli hyvä johtaja"

Presidentti Martti Ahtisaaren surusaatto pysähtyi Presidentinlinnan eteen minuutiksi, kun se oli lähtenyt Tuomiokirkosta Narvan marssin tahtiin. Linnan eteen oli saapunut satakunta ihmistä kunnioittamaan presidentti Ahtisaarta. Yli heistä oli helsinkiläinen Elsa Vasama.

– Minusta oli kunnioittavaa tulla paikalle. Hän on saanut kuitenkin rauhanpalkinnon, joka on tällä hetkellä ajankohtainen. Minulla on ollut aina korkea kunnioitus valtiovaltaa kohtaan. Hän oli hyvä johtaja, Vasama sanoi.

Puolustusvoimat kunnioitti Ahtisaarta, entistä ylipäällikköään, kaikista kolmesta puolustushaarasta kutsutuilla kunniaosastoilla ja kadettien kunniakujalla. Varusmiehiä oli paikalla sata ja kadetteja 50. Surusaaton kärjessä ratsasti kaksi ratsupoliisia, ja saattokulkue pysähtyi Linnan eteen minuutiksi. Hiljaisen hetken aikana presidentin lippu Linnan katolla laskettiin puolitankoon kymmeneksi sekunniksi ja nostettiin jälleen ylös.