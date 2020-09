Vihreiden Ohisalo julkisti kovan vaalitavoitteen – hehkutti puoluekokouksessa budjettiriihen saavutuksia: "Turpeen alasajo on alkanut"

Ohisalo viittasi alkuviikosta pidetyn budjettiriihen päätöksiin. Hänen mukaansa päätösten myötä turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

– Meille vihreille on selvää, ettei turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa. Näiden tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo on alkanut. Samaan aikaan turvetuottajille on kuitenkin tarjottava reilu mahdollisuus löytää uusia elinkeinoja. On annettava tilaisuuksia uudelleen kouluttautumiseen ja tukea osaamisen kehittämiseen, Ohisalo toteaa.

Puheessa Ohisalo asetti tavoitteeksi ensi kevään kuntavaaleihin, että vihreiden vaalituloksen on oltava parempi kuin koskaan ennen. Tätä varten puolue tavoittelee ennätysmäärää ehdokkaita ennätysmäärään kuntia.

Miljardien kotiseutu uhkaa kuumeta rajusti

Puheessaan Ohisalo puhui paljon ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvästä aktivismista, joka on nostanut päätään.

– Moni on nähnyt internetissä jo vuosia kiertäneen meemikuvan, jossa koira istuu palavassa huoneessa kahvikupin kera ja sanoo “this is fine”, niinkuin kaikki olisi kunnossa. Tämä on tilanne, jossa olemme pitkään ilmastonmuutoksen torjumisessa olleet. Viimeistään kuluneen vuoden aikana tarpeeksi monella on ollut rohkeutta sanoa ääneen, että tilanne ei todellakaan ole hyvä näin, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan ilmastohätää on tuotu esille kuluvan vuoden aikana muun muassa nuorten ilmastoaktivismissa, kansalaisaloitteissa ja sosiaalisen median kirjoituksissa.