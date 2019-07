Vihdoin! Helle mahdollista viikonloppuna ja ensi viikollakin: "Jos se ylettyy Suomeen asti..."

– Tänään ukkosia on liikkeellä maan länsi- ja keskiosassa. Sadealue liikkuu ihan etelästä maan keskivaiheille, ja noilla alueilla ukkoset ovat mahdollisia. Iltaan tullessa sateet kulkevat itää ja koillista kohti. Idässä ja maan keskiosassa voi torstain aikana vielä jyrähdellä.

– Viikonloppuna on mahdollista, että korkeapaine pääsee muodostumaan, mikä tarkoittaa sitä, että sää olisi poutaantumassa. Paikka paikoin on vielä sadekuuroja liikkeellä, mutta on selkeästi lämpimämpää, Salminen sanoo.