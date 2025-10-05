Pikkubussi on törmännyt villisikaan Hämeenlinnassa, Hämeen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.
Villisikaonnettomuus tapahtui tänään sunnuntaina illalla noin kello seitsemältä Longankulman kohdalla Turun valtatiellä tiellä numero 10.
Törmäyksen seurauksena villisika loukkaantui. Loukkaantunut villisika jatkoi törmäyksestä huolimatta matkaansa.
Poliisi varoittaa, että loukkaantunut villisika on erittäin vaarallinen eikä sitä tule lähestyä.
– Mikäli ihmiset tekevät havaintoja eläimestä, pyydetään soittamaan asiasta hätäkeskukseen, poliisi kehottaa tiedotteessaan.
Kukaan ihminen ei loukkaantunut kolarissa.