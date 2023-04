Helsingin Kokoomukseen liittyvällä tilillä haukutaan Arhinmäkeä ”desantiksi” ja rinnastetaan vasemmistoliitto natsijärjestöön

Helsingin Kansallisseura ry kokoomuksen suurin ja vanhin paikallisyhdistys

Bamlaamo-niminen tili luonnehtii itseään ”politiikan keskusteluareenana, jossa arvostetaan näkökulmia ja suoraa puhetta.” Fasilitoijaksi nimetään Helsingin Kansallisseura. Helsingin Kansallisseura ry taas on Helsingin suurin ja vanhin kokoomuksen paikallisyhdistys.

Yhdistys on perustettu on vuonna 1919 ja sillä on noin 250 jäsentä. Bamlaamo-tili kertoo kuvauksessaan noudattavansa journalistin ohjeita.