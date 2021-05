Vietnamista löytyi uusi herkästi leviävä koronavirusmuunnos

Maan terveysministeri Nguyen Thanh Long ei eritellyt kuinka paljon tartuntoja uusi virusvariantti on aiheuttanut, mutta sanoi, että virusvariantti tullaan ilmoittamaan heti globaaliin virusvarianttirekisteriin.

Vietnam on toistaiseksi selvinnyt varsin hyvin koronaviruspandemiasta, mutta tilanne on aivan viime kuukausina kehittynyt huolestuttavampaan suuntaan, kun tartuntojen määrä on kääntynyt nousuun.